Kırgız Türklerinden Başkan Duruay'a Ziyaret

Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı Temsilcisi Moşal Güven ve dernek üyeleri, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı Temsilcisi Moşal Güven, derneklerinin düzenlediği şehit ve gazileri anma etkinliğinde Başkan Duruay'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Duruay da, Güven ve dernek üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin sonunda Güven, Başkan Duruay'a Kırgızların yöresel kıyafetini hediye ederek, teşekkür plaketi takdim etti. - ANKARA