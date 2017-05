Kırgız Türkleri Teröristlere Göz Açtırmıyor

MESUT VAROL - ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik korucusu olan Kırgız Türkleri, terörle mücadelede etkin rol alıyor.



Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye getirilerek Erciş'e 32 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'ne yerleştirilen Kırgız Türkleri, yaşadıkları bölgede terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele ediyor.



Güvenlik güçleriyle yürüttükleri terörle mücadelede görev sırasında şimdiye kadar 4 şehit veren Kırgız Türkleri, teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.



"Ne bedel ödersek ödeyelim devletimizin yanındayız"



Ulupamir Mahalle Muhtarı Eyüphan Koşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır terörle mücadele ettiklerini ve bu uğurda 4 yakınını şehit verdiğini anlattı.



"Vatan için canımızı ortaya koyduk." diyen Koşar, terörle mücadelede sonuna kadar devletin yanında yer alacaklarını vurguladı.



Terör örgütünün son çırpınışlarını yaşadığını ifade eden Koşar, şunları söyledi:



"Şehitlerimizden geriye 9 çocuk kaldı. Devletimiz kararlılıkla terörün üstüne yürüdü. Ulupamirliler olarak ne bedel ödersek ödeyelim devletimizin yanındayız. Bayrağımız uğrunda can vermeye her zaman hazırız. Milletimiz ve yöre halkının, terörle mücadelede devletimizin yanında yer almasını istiyoruz. Eğer bunu sağlarsak başımızı eğecek hiç bir güç yoktur."



"Bu vatan hainlerinden asla korkmuyoruz"



Eski güvenlik korucusu Muhammet Arif Kutlu da devletin Kırgız Türkleri için bütün imkanları sağladığını dile getirdi.



Terörle mücadelede sonuna kadar devletin yanında olacaklarını anlatan Kutlu, "Her zaman milletimizin ve devletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele ettik. Bu vatan hainlerinden asla korkmuyoruz. Sadece Allah'tan korkuyoruz. Birlik ve bütünlüğümüzü bozamayacaklar." dedi.



"Bayrağımız için mücadele edeceğiz"



Mehmet Ulu ise ülkenin birlik ve beraberliğini hedef alan teröre müsaade etmeyeceklerini, vatanın huzuru için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Türk Bayrağı altında yaşamaktan gurur duyduklarını belirten Ulu, "Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Allah askerimize kuvvet versin. Birlik, beraberliğimiz ve bayrağımız için mücadele edeceğiz. Allah bu terör belasını yok etsin." ifadelerini kullandı.



"Bu millet ve devlet bizim"



Alim Vatan da yerleştikleri toprakları vatanları olarak benimsediklerini kaydederek, şöyle konuştu:



"Bu millet ve devlet bizimdir. Bizi her gün öldürseler de vatanımızı korumak istiyoruz. Şehitlik büyük mertebedir. Vatanımızı korumak için her zaman şehit olmaya hazırız. Terör, köyümüzde birçok çocuğu yetim bıraktı. Son verdiğimiz şehidimiz Nazım Taşkent'in 4 çocuğu vardı."