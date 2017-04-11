Kırgız Türkleri İçin Yapılan Konutların Kurası Çekildi
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünde yaşayan Kırgız Türkleri için TOKİ tarafından Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaptırılan 80 konutun kurası çekildi.
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünde yaşayan Kırgız Türkleri için TOKİ tarafından Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaptırılan 80 konutun kurası çekildi.
Yenifakılı Adnan Karacabey Anadolu Lisesi Salonu'nda düzenlenen kura çekim törenine AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Yenifakılı Kaymakamı Mustan Barış İşler, Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, TOKİ yetkilileri ve Ulupamir'den gelen Kırgız Türkleri katıldı.
Kura çekimi öncesi konuşan milletvekili Akgül, Anadolu'nun güzel insanının Kırgız kardeşlerini kucaklayacağını belirterek, "Biz de milletvekili olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız." dedi.
Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut da Tarım Köy Projesi kapsamında TOKİ tarafından Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir'de yaşayan Kırgız Türkleri için Yenifakılı'da 80 konut yaptırıldığını kaydetti.
Konutların haziran, temmuz gibi teslim edileceğini aktaran Karadavut, "Gelecek yıl da 224 konut teslim edilecek. Kırgız kardeşlerimizin gelmesiyle ilçemiz sosyal, kültürel ve ekonomik olarak canlanacak. Konutların Kırgız kardeşlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Temsilcisi Moşal Güven de Yenfakılı'ya yük olmaya değil, yük almaya geldiklerini söyledi.
Güven, "Buraya gelecek olan kardeşleriniz, işsiz olduğu, geçim sıkıntısı çektiği, geçinemediği için değil, her Türk vatandaşı gibi memleketin her yerinden başka bir yerine yerleşme, yaşama hakkına sahip olduğu için başta Yenifakılı halkının rızası ve davetiyle geliyor." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından hak sahipleri kurayla belirlendi.