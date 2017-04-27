Kırgız Rektörden, Rektör Şahin'e Ziyaret

Kırgızistan Mahmud Kaşgari Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Almaz Ibraev, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i makamında ziyaret etti.



Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Kırgızistan Mahmud Kaşgari Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Almaz Ibraev iki üniversite arasında yapılması planlanan iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyarete, Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin de katılırken, heyete Selçuk Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. H.Ahmet Şimşek de eşlik etti.



İki ülke arasında üniversiteler aracılığıyla akademik, teknik ve sosyal alanlarda iş birliğinin konuşulduğu ziyarette Kırgızistan Mahmud Kaşgari Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Almaz Ibraev, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i Kırgızistan'a davet etti.



Görüşmenin sonunda Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, iki üniversite arasında bahsedilen alanlar da yapılacak anlaşmaların her iki üniversiteye katkı sağlayacağını dile getirdi.



Ziyaret sonrası Rektör Ibraev ile Rektör Şahin karşılıklı hediye takdiminde bulundu. - KONYA