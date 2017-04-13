Kırgız Malika Artık Yürüyor

ANTALYA'da 4 ay önce öldüresiye dövülüp fuhuşa zorlanan Kırgız 22 yaşındaki Malika Nootieva, Atatürk Devlet Hastanesi'nde 15 gündür aldığı fizik tedavi süreci sonunda yürümeye başladı.



Malika Nootieva, 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya bir Kırgız arkadaşı aracılığıyla garsonluk yapmak için geldi. Arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnince, feci biçimde dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine atıldı. Gözaltına alınan S.Ç. 'fuhuşa teşebbüs ve yer temin etmek', M.Y. ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.



3 KEZ BEYİN, 4 KEZ ESTETİK AMELİYATI GEÇİRDİ



Geçen 21 Aralık günü sürücüler tarafından yol kenarında yaralı halde fark edilen Malika Nootieva, sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Malikan Nootieva, 3 kez beyin, 4 kez de estetik ameliyatı geçirdi. AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde 33 gün kalan Nootieva'nın tedavisine, Beyin Cerrahi Kliniği'ndeki odasında devam edildi. Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Malika Nootieva 58 gün sonra taburcu edildi.



YÜRÜMEYE BAŞLADI



Babası Raimbek Nootieva ve anne Adila Nootieva ile birlikte yaklaşık bir aydır Antalya Yardım Gönüllüleri tarafından konuk edilen Malika Nootieva, Atatürk Devlet Hastanesi'nde 15 günlük fizik tedavi süreci sonunda yürümeye başladı. Antalya Yardım Gönüllüleri sözcüsü Halit Mert, Malika Nootiva'nın son üç gündür küçük adımlar atabildiğini, kendi başına ve destekle hastane bahçesinde dolaşabildiğini kaydetti.



MALİKA KONUŞACAK, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYACAK



Halit Mert, "Adli ve hukuki sürecin başlayabilmesi için Malika Nootieva'nın ifade verebilir duruma gelmesi gerekiyor. Bunun için de psikolog ve psikiyatri doktorlarının bir süre daha tedavilerine ihtiyacı olduğunu öğrendik. Dileğimiz Malika'nın bir an önce eski sağlığına kavuşup, ifadesini verip, ona bu kötülüğü yapan kişilerin cezalandırılmalarını sağlamak" dedi.



- Antalya