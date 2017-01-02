Kırgın Çiçekler Yeni Bölüm Neden yok? Kırgın Çiçekler Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Kırgın Çiçekler yeni bölüm neden yok? Kırgın Çiçekler yeni bölüm yayınlanacak mı? Kırgın Çiçekler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kırgın Çiçekler 66. bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Kırgın Çiçekler yeni bölümün neden yayınlanmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Kırgın Çiçekler 66. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kırgın Çiçekler 66. bölümde Eylül zor durumda. Kemal, Mesude'ye Eylül'ü sevdiğini söylüyor. Songül ise babasını kurtarabilecek mi merak konusu. Kırgın Çiçekler yeni bölümüyle 9 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.

KIRGIN ÇİÇEKLER 65. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırgın Çiçekler 66. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kırgın Çiçekler 65. bölümde felç kalan Mesude, hastaneden evine getirilir. Durumu kullanan Kemal, Eylül'ün kızlarla eve girmesine engel olur. Kızlar, balayında olan Toprak ve Feride'yi rahatsız etmek istemez. Sadullah, Zehra'ya evlenme teklif edeceğini açıklar. Babasının yeni bir yuva kurma isteği Songül'ü çok üzer. Kemal, Mesude'nin bakımını Büşra'nın üzerine yıkarak, çocuğu okula göndermez. Mesude, Kemal'in gerçek yüzünü görmeye başlar. Annesinin ve kardeşinin haline üzülen Eylül, tek başına eve girmek zorunda kalır. Kemal, Eylül'ün hayatını karartmak için eline geçen fırsatı kaçırmaz…





