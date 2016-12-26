Kırgın Çiçekler 65. Bölüm Mesude Felç Kaldı

Kırgın Çiçekler 65. bölümde Mesude felç kaldı. Kırgın Çiçekler 65. bölümle neler olacak. Kırgın Çiçekler 65. bölümde felç kalan Mesude, hastaneden evine getirilir. Durumu kullanan Kemal, Eylül'ün kızlarla eve girmesine engel olur. Kızlar, balayında olan Toprak ve Feride'yi rahatsız etmek istemez. Sadullah, Zehra'ya evlenme teklif edeceğini açıklar. Babasının yeni bir yuva kurma isteği Songül'ü çok üzer. Kemal, Mesude'nin bakımını Büşra'nın üzerine yıkarak, çocuğu okula göndermez. Mesude, Kemal'in gerçek yüzünü görmeye başlar. Annesinin ve kardeşinin haline üzülen Eylül, tek başına eve girmek zorunda kalır. Kemal, Eylül'ün hayatını karartmak için eline geçen fırsatı kaçırmaz. Kırgın Çiçekler 65. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.

KIRGIN ÇİÇEKLER 64. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırgın Çiçekler 65. bölümüyle ekranlara geliyor. Kırgın Çiçekler 64. bölümde kızlar, Güney, Zehra ve Sedef ölümle burun buruna gelir. Evden silah sesleri ve çığlıklar duyulunca dışarıda bekleyen Sadullah, Serkan, Toprak ve Feride korku içinde kalır. Nazan, Kemal'in Defne'yi rahatsız ettiğini anlayarak ona tuzak kurar. Mesude, karnındaki bebeği doğurmak istemez. Düşük yapmak için uğraşırken kaza geçirir. Kızlar, yurtta Songül'ün yokluğuna alışmakta zorlanırlar. Hastaneye koşan Eylül, annesinin kötürüm kaldığını öğrenir.

KIRGIN ÇİÇEKLER HİKAYESİ

Eylül 16'sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal'le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül'ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül'ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül'ün yetimhane günleri başlar.







