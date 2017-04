Kireçtepe Jandarma Şehitliğinde kahraman ecdada vefa



ÇANAKKALE - Çanakkale savaşlarında en fazla şehit veren Bursa, zaferin 102. yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliğinde kahraman ecdada vefa için tek yürek oldu. Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu ile 150 otobüsle Çanakkale'ye adeta çıkarma yapan Bursalılar ecdadı, dua, gurur, şükran ve dualarla andı.

Çanakkale Savaşı'nda 6-8 Ağustos 1915'te kahramanca çarpışan ve iki Tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe'de durdurup, Grup Komutanlığını Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Anafartalar Grubu'nun kuzey yanını koruyan Gelibolu ve Bursa Jandarma taburlarının üç bölüğündeki şehitlerin yer aldığı bölgeye, savaş devam ederken 1915'te bugünkü şehitlik yapılmıştı. Boş mermi kovanlarından yapılan bir anıtın da bulunduğu ve günümüze ulaşan orijinal şehitliklerden biri olan Kireçtepe Şehitliği'ndeki anıt önünde Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafı da önemli bir belge olarak tarihe not olarak düşülmüştü. Kahraman ecdada vefa borcunu en iyi şekilde ödemek için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa Garnizon Komutanlığı işbirliğiyle zaferin 100. yılında şehitliği ecdada yakışır hale getirmişti.

Çalışmalar kapsamında, sismik çalışmayla tespit edilen mezarların yeri ortaya çıkarıldı. Tescilli mevcut şehitlik alanının orijinal hali korunarak, şehitliğin etrafında dairesel olarak gezinti yapılabilecek şekilde yürüyüş yolu yapıldı ve şehitliğin etrafını çevirecek olan duvar limra taşı ile kaplanarak özgün hale getirildi. Mevcut şehitlikte bulunan top mermisi kule anıtın aslına uygun olarak rekonstrüksiyonu yapılarak gerçeğiyle uyumlu olarak restitüsyonu sağlandı. Yürüyüş yolu, Afyonkarahisar'dan getirilen ve her biri 70 kilogram olan bin 100 travertenden, duvarları ise Antalya'dan getirilen taşlardan inşa edilen şehitliğe, Miralay Mustafa Kemal'in birliği ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafı da konulmuştu. Zaferin 100, yılında yaklaşık 5 bin Bursalının katıldığı duygusal bir törenle ziyarete açılan şehitlik, bu yıl yine ziyaretçi akınına uğradı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'ecdada saygı' etkinliği kapsamında 150 otobüsle Bursa'dan yola çıkan 7 binin üzerinde vatandaşlar, kahraman atalarını bu yıl da gurur, gözyaşı ve dualarla andı.

Kahraman şehitleri anma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile 7 bine yakın Bursalı katıldı.

Şehit olmak için koştular

Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'nın en kritik mücadelelerinden birinin verildiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Burada destan yazan, 'Çanakkale geçilmez' diyen ve bunu kahramanca gösteren, vatan sevgisi, bayrak sevgisi neymiş, bir vatan nasıl savunulurmuş, bunu dünyaya gösteren, dünya tarihine mührünü vuran kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Başta İngilizler olmak üzere itilaf devletlerinin 6 saat içinde Çanakkale Boğazı'ndan geçip, İstanbul'a ulaşmayı hedeflediklerini hatırlatan Başkan Altepe, "Tabii ki hesapları tutmadı. Denizde Seyit onbaşılar ve kahraman askerlerimizin yazdığı destan ile bozguna uğradılar. Daha sonra kara çıkarmasını istediler ve bu bölgelerde kıyamet koptu. Seddülbahir'de, Arıburnu'nda, Conkbayırı'nda, Anafartalar'da onlara ölüm emredildi. Şehit olmak için koştular ve bu topraklar için toprağa düştüler. Bursa Seyyar Jandarma taburumuz da cepheden cepheye koştu. Şehit düşenler buraya defnedildi. Kullanılan top mermisi kovanlarından bu anıt yapıldı. Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafının olduğu tek orijinal şehitlik burası. Geçmişinden ders almayan milletler köksüz ağaca benzer bir rüzgarda savrulur giderler. Biz inşallah savrulmayacağız, Türkiye Cumhuriyeti olarak ilelebet dimdik ayakta duracağız" diye konuştu.

"Vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, her karışını kanlarıyla suladıkları bu toprakları vatan haline getiren tüm ecdada vefa borçlarını kısmen de olsa ödemeye çalıştıklarını söyledi. Osmanlı devletinin kurucuları Osman ve Orhan Gazi'den Kurtuluş Savaşı ile destan yazan Atatürk'e ve canlarını seve seve bu vatan için veda eden ecdadı saygı ve minnetle andıklarını belirten Başkan Altepe, ecdada olan vefa borcunu ödeyebilmek için de tarihi ve kültürel miras yatırımlarına ağırlık verdiklerini söyledi. Balkan coğrafyasında Çanakkale Kireçtepe'ye kadar nerede bir ecdat yadigarı varsa oraya el uzattıklarını kaydeden Başkan Altepe, "Kurtuluş Savaşı ile ilgili Bursa'mızdaki 12 şehitlik ile 93 tarihi mezarı ayağa kaldırdık. Dünya tarihinin yeniden yazıldığı, düşman çizmesinin ülkemize girmemesi için, bu ülkenin bağımsız kalması için seve seve ölüme giden bu kahraman ecdadımızı da unutmadık. Bu vatanın her metrekaresi için onlarca şehit verildi. Bu mücadeleye en çok katkı koyan en kritik zamanda cepheden cepheye koşan Bursa ve Gelibolu jandarma taburuyla burada tarih yazıldı. Bizde isimleri tarihimize altın harflerle yazılan bu kahraman ecdadımızın bulunduğu alanı, yine ecdadımıza yakışır hale getirdik" diye konuştu.

Gurur ve hüzün

Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu da konuşmasına, "Bugün tarihimizin gurur dolu, bir o kadar da hüzünlü anını birlikte yaşamak için burada bulunuyoruz" diyerek başladı. Çanakkale savaşlarının Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihine de altın harflerle yazıldığını ifade eden Hacıoğlu, "Küçücük bir yarım adada onbinlerce düşman askerine karşı kahramanlık destanı yazılmıştır. Bu savaşta en büyük katkıyı Bursa şehri vermiştir ve Bursa en çok şehit veren il olmuştur. Bursa şehirde kolluk kuvveti görevi gören 979 yiğit vatan evladını cepheye göndermiş, Kireçtepe ve Gelibolu taburlarıyla birlikte 27 binlere varan düşmana amansızca mücadele etmiş ama geçit vermemiştir" dedi.

Kireçtepe'nin belki de Çanakkale'nin kaderi değiştirecek çarpışmalara sahne olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Gelibolu ve Bursa Jandarma Taburlarının sayısı 800'ü geçmiyordu. Ancak buradaki bu taburda kalbinde vatan sevgisi, iman dolu göğsü ve şehadet şerbeti içmeyi göze almış Mehmetçik vardı. Buradaki mücadelede iki gün zaman kazanılmış, ihtiyat kuvvetlerinin gelmesiyle savaşın kaderi değişmiştir. Bu destansı mücadeleyi anılarında anlatan İngiliz Generali, "İngilizlerin takviyeli tümeninin karaya çıkış harekatının, topçusu olmayan sadece 4 makineli tüfeği bulunan taburla nasıl durdurduğunu bilen olmayacaktır" diyerek, verilen mücadeleyi anlatmıştır. Türk milletinin kahramanlık destanları tartışılmaz duruma gelmiştir. Kahraman atalarımıza vefa borcumuzu ödemek için her zaman anmalı ve dua etmeliyiz. Vatan topraklarına sahip çıkmalıyız. Türk milleti damarlarındaki asil kandan aldığı kudretle gerektiği zamanda Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da polisinin, askerinin yanında yerini almıştır. Ben tekrar nesiller arasında köprü kurmamıza imkan sağlayan böyle fiziki mekanları oluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitlerin ruhuna topluca dua edip, şehitliğe fidan diken protokol üyeleri, daha sonra şehitliğe gezip, mezarlara karanfil bıraktı.