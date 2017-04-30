Kireçtepe Jandarma Şehitleri'ni Anıldı
ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 102'nci Yılı kapsamında Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde Bursa'dan gelen yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla anma töreni düzenlendi.
ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 102'nci Yılı kapsamında Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde Bursa'dan gelen yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla anma töreni düzenlendi.
Çanakkale Kara Savaşları sırasında 6-8 Ağustos 1915 tarihlerinde, Gelibolu ve Bursa Jandarma Taburları'na bağlı 3 bölük, 2 tugay büyüklüğündeki İngiliz birliklerini, Karakoldağı ve Kireçtepe'de durdurup Anafartalar Grubu'nun kuzey yanını korudu. Verilen vatan mücadelesinde şehit düşen 900 asker için Kireçtepe'de şehitlik yaptırıldı. Atatürk de ziyaret ettiği, uzun süre bakımsız kaldıktan sonra 2 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Jandarma Bölge Komutanlığı'nın girişimleriyle, restore edilen şehitlikte Çanakkale Savaşları'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle bugün bir anma töreni düzenlendi.
Kireçtepe Şehitliği'ndeki anma törenine AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Ahmet Hacıoğlu, Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, çevre Belediye Başkanları, askerler ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla 10 bine yakın vatandaş katıldı. Savaş zamanı askerlerin giydikleri başlıklardan takan kalabalık, tören alanını tamamen doldurdu. Tören Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, birer konuşma yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şöyle dedi:
"Bugün güzel bir gün. Bugün özel bir gün. Yaklaşık 1 asır önce burada tarih yazan, destan yazan Çanakkale Geçilmez diyen, bunu kahramanca gösteren vatan sevgisi, bayrak sevgisi neymiş, bir vatan nasıl savunulurmuş bunu dünyaya gösteren iman ve inancın timsali bile bile, seve seve, ölüme giden dünya tarihine mührünü vuran büyük ecdadımızı kahraman ecdadımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."
Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Ahmet Hacıoğlu, "Atalarımızın kahramanlıklarını burada yaşatmak için toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale Savaşları Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihine de altın harflerle yazılmış bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu savaş sadece askeri yönüyle değil aynı zamanda içerdiği zaman mekan ve insan faktörleriyle de dünya tarihinde önemli bir yerini almıştır. Zira dünyanın dört bir yanından çeşitli amaçlarla çeşitli duygularla, buralara insanlar gelmiş, küçücük bir yarımadada binlerce düşman askerine karşı kahramanlık destanı yazılmıştır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Tören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Ahmet Hacıoğlu, Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ve protokol üyelerinin şehitliği ziyaret edip, dua okumaları ile tören sona erdi.
- Çanakkale