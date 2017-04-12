Kırçiçeği Bodrum Basket'e yılın yönetici oskarı

Basketbol Adamları Derneği tarafından verilen 12. Basketbol Oskarları, Bornova Ata Evi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kırçiçeği Bodrum Basketbol Spor Kulübü Başkanı Yiğit Özmen, yılın yöneticisi oskarına layık görüldü. Törende konuşan Özmen, "Ödüller başarılar sonrasında gelir. Başarıların arkasında da maddi manevi yoğun emek vardır. Kırçiçeği Bodrum Basket Kulübü olarak ben, teknik arkadaşlarım ve sporcularımız, emeklerinin değer bulmasından dolayı çok keyifliyiz. Kırçiçeği maddi-manevi imkanlarını ortaya koyarak bu başarının mimarı oldu. Elde ettiğimiz başarılar tesadüf değil. Aldığım ödülde bizlerin beceri ve tecrübelerinin sahaya dolayısıyla spor dünyasına yansımasında büyük payı olan Kırçiçeği Yönetim Kurulu Başkanı Meryem Dilşad İpbaş'ın katkıları çok önemli. Bodrum Basketboluna verdikleri destek çok kıymetli. Yararlanan herkes adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kırçiçeği Genel Müdürü Meryem Dilşad İpbaş da başarının ardında "inanmak ve çok çalışmak" olduğunu belirterek, "Biz kadın basketbolcularımıza inandık. Ancak bu karşılıksız değildi. Onlar da bize inandı. Birlikte çok çalıştık ve başarılar birbiri ardına geldi. Yiğit Özmen sporun beyefendisi , çok iyi bir yönetici olduğu gibi ; çok iyi de bir abi. Gecesini gündüzüne katarak, yorulmak nedir bilmeden çalıştı. Onun enerjisi hepimize güç verdi. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz" dedi. İpbaş ve Kırçiçeği Kurumsal İletişim Yöneticisi Pınar Uzunyolcu, Özmen'i aldığı ödül nedeniyle tebrik etti.

