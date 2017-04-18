Kiraz Üreticisinin Gözü Rusya'da

MANİSA'da 40 bin ton rekolte bekleyen kiraz üreticileri, ürünün en çok Almanya ve Rusya'ya ihraç edildiğini vurgulayıp, Rus pazarının açılmasını beklediklerini söyledi. Üretici, geçen yıl ihracat rakamlarının kiloda 10-15 lira arasında olduğunu, bu yıl aynı fiyatı yakalamayı umut ettiklerini açıkladı.



Merkez Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yetişen erkenci cinsi olarak bilinen kiraz pazara çıktı. Geçen yıl 20 bin ton rekolte olduğunu söyleyen üreticiler, bu yıl 40 bin tona çıkmasını beklendiklerini ifade etti. Yetişen kirazlar, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik'in aracılığında tüccara açık artırma usulü satıldı. İlçede 19 bin dönümlük arazide 760 bin kiraz ağacı olduğunu belirten Başkan Çelik, şöyle dedi:



"Kuzey yarımkürede ilk kirazı, Şehzadeler ilçesi olarak biz üretiyoruz. Bugün hava şartları gayet iyi gitti. Nasip olursa 40 bin tona yakın bir rekolte bekliyoruz. Biz bu ürettiğimiz kirazın 3'te 2'sini yurtdışına ihraç ediyoruz. Manisa ve Türkiye'nin ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyoruz. Dilerim bu yıl afetsiz, bol bereketli bir sezon olur. Bu yıl Ege Bölgesi'nin en güzel pazaryerinin açılışını da yapacağız. Artık üreticilerimiz bin bir zahmetle ürettikleri kirazlarını sokak aralarında değil, modern pazar yerinde satışını gerçekleştirecekler. Bu yeni pazaryeriyle birlikte, kirazımız ve diğer ürettiğimiz meyvelerimiz daha değerli bir şekilde Türkiye'nin en saygın, en seçkin tüccarlarıyla buluşacak. Çok daha iyi rakamlara değerlendirebileceğiz."



Konuşma ardından pazarlık başladı. Başkan Çelik'in aracılığındaki açık artırmada, kiraz üreticisi Ziya Selek ilk sezon ürününü kilosu 160 liradan tüccar İbrahim Bodur'a sattı. Diğer bir üretici İlyas Coşkuner ise kilosu 170 liraya, kiraz tüccarı Ahmet Batı'ya ürününü sattı.



ÜRETİCİ UMUTLU



Kiraz üreticisi Ziya Selek, bu sezondan umutlu olduklarını söyledi. Selek, organik kiraz üretimi yaptıklarını belirterek, gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini dile getirdi. Ürününün 170 liraya satan kiraz üreticisi İlyas Coşkuner, Türk kirazının dünyadaki rakibi İspanya'dan 10 gün önce pazara çıktığını ifade etti. Coşkuner, "Erkenci çeşitlerimizle başladık. Bölgemizde erkenci bir bölge. Kuzey yarımkürenin ilk kirazı dünyadaki rakibimiz İspanya'dan 10 gün erken. İyi bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Fiyatlarımız ihracat kalemi geçen sene 10-15 lira arasıydı. Bu sene de 10 liranın altına düşmezse bizim için iyi bir sezon olacaktır. Şu an 170 liraya satışını yaptık. Bu bir temsili fiyattır ilerleyen dönemde üretim arttıkça fiyatlar düşecektir" dedi.



Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek ise kiraz ihracatının en fazla Almanya ve Rusya'ya yapıldığını kaydetti. Rusya ile ihracatın önündeki engellerin kalkması için çağrı yapan Kocagöbek, "Kuzey yarımkürenin en erkenci kirazını çıkarmış bulunmaktayız. Bu sene kirazlarımız çok güzel. Daha da iyi olacaktır. Bu ihracatta biraz Rusya gibi bir denge bozukluğumuz var. Ama inşallah bu sezon bu da atlatılacak. Bu sene sezon iyi. Üreticimiz çok bilinçli. Ürünlerimizde kalıntılı madde kullanmıyoruz. İnşallah afetsiz sorunsuz bir yıl geçiririz" diye konuştu.



Kiraz üreticileri de Başbakan Binali Yıldırım'a seslenerek, ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.



- Manisa