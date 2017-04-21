Kiraz'da Kız Kaçırmaların Önlenmesi İçin Jandarma Farkındalık Projesi Başlattı

İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde bir kız çocuğunun kaçırılmasının ardından çalışma başlatan İzmir İl Jandarma Komutanlığı, ilçede son 5 yılda 74 kayıp ve kaçırılma olayının meydana geldiğini, bunlardan 68'inin kız çocuğu olduğunu saptadı. Jandarma, çocuk ve kadınların korunması ve ailelerde farkındalık oluşturulması amacıyla 'Kiraz dalında güzel' adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, ilkokul çağındaki çocuklara, tiyatro gösterisi yapıldı, çeşitli hediyeler verildi.



Kiraz İlçesi'nde, 6 Kasım 2016 tarihinde bir kız çocuğun kaçırılması, konunun basında da gündeme gelmesinin ardından, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, Kiraz İlçesi ve diğer ilçelerde meydana gelen kayıp çocuk ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarını incelemeye aldı. Araştırma sonucunda; ilçede son 5 yılda kayıp şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile ilgili, toplam 74 olayın meydana geldiği ve bunlardan 68'inin kız çocuğu olduğu belirlendi. Son dönemde bu olaylarda artış yaşandığı tespit edildi.



Çocuk yaşta 'sözde evlilik' adı altındaki kaçırma ve kaybolma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla başta Kiraz İlçesi'ndeki çocukların ve kadınların korunması, ailelerde farkındalık oluşturulması amacıyla 'Kiraz dalında (Ailesinin yanında, yuvasında, okulunda, üniversitesinde, yani olması gereken yerde) güzel' adlı projeyi hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk etkinlik bugün Kiraz Belediyesi düğün salonunda düzenlendi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Aydın Memük, Kiraz Belediye Başkanı AK Parti'li Saliha Özçınar, İl Jandarma Komutan vekili Albay Sayın Çatalkaya ile merkez ve çevre mahallelerde bulunan ilkokullarda eğitim gören çocuklar katıldı.



Projeyle ilgili bilgi veren Jandarma Astsubay Üstçavuş Şaziye Saban, "Çocuk suçları ile aile içi şiddeti önleme konusunda bilinç oluşturarak; sosyo-ekonomik koşulları düşük olan çevrede sosyal aktivite aracılığıyla aile ve çocuğa yönelik bilinçselliği arttırmak ve bu yolla daha duyarlı bir toplum yapısı oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, jandarma teşkilatı öncülüğünde; çocuk, aile, okul işbirliği ile çocukların suça itilme, suça maruz kalma olasılığını en aza indirmek, herhangi bir olay meydana geldiğinde ise yapılması gerekenleri öğretmeyi hedefliyoruz. Çocuk suçlarının ve aile içi şiddetin bölgemizde artış göstermesinin önüne geçmek istiyoruz. Çocuklara; kendilerine zarar verebilecek kişilerin ne tür yöntemlere başvurabileceklerini anlatmayı amaçlıyoruz" dedi.



"ÇOCUKLAR, ÇOCUKLUKLARINI YAŞAMALI"



Vali Yardımcısı Aydın Memük, "Bu projenin ilk ayağı Kiraz'da başladı, inşallah diğer ilçelerimizde de başlar. Çocuklarımızın çocuk olduğunun ve çocukça yaşamaları bilincinin geliştirilmesi gerekiyor" diye konuştu. Kirazla ilgili bazı problemlerin söz konusu olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Özçınar da şunları söyledi:



"3 yıllık bir çalışma yaptıktan sonra sorunları tespit ettik ve harekete geçtik. Çözüm yollarını bulmaya başladık, tiyatro etkinliğimiz sıkça devam ediyordu ve Valiliğimiz ile Jandarmamız da bu çalışmalara destek verdi. Biz artık olayların önüne geçmek, olaylar yaşanmadan bir şeylerin önüne geçmek istiyoruz. Erken yaşta evliliğin zararları, kadına şiddetin durması gerektiği anlatıp çocuklarımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Artık farkındalık oluşmaya başladı, özellikle bunu çocuklarımız üzerinden yapmaya çalışıyoruz."



ABLASI KAÇIRILAN MİNİK 1'İNCİ OLDU



Proje kapsamında düzenlenen resim yarışmasında, henüz 17 yaşındayken kaçırılan ablası jandarma tarafından bulunan 8'inci sınıf öğrencisi Hamide Uçar birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri verilirken, Uçar, "Benim ablam kaçırılmıştı ve jandarma tarafından bulundu, şu an evde bizimle birlikte. Kötü günler yaşadık. Artık bu olayların bir son bulması gerekiyor. Özellikle kız çocukları okuyup geleceklerine kendilerinin karar vermesi sağlanmalı. Ben büyüdüğümde savcı olmak istiyorum. Savcı olunca bu tarz olaylara karışanların ceza almalarını sağlayacağım" diye konuştu.



ÇOCUKLAR OKUMAYA YÖNLENDİRİLECEK



Proje kapsamında, tiyatro gösterisi yapıldı. Çocuklara, gelecekleriyle ilgili hayal kurmalarının istendiği tiyatroda okumanın önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de projede destek alınarak, çocuk istismarının, erken evliliğin önüne geçilmesi amacıyla 'mahremiyet' ve 'güvenli dokunuş' eğitimleri verilen öğretmenlerden okullarda çocuklara bu eğitimleri vermeleri sağlanacak.



- İzmir