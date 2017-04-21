Kiraz'da Çocuk Yaşta Evliliğe Karşı "Kiraz Dalında Güzel" Projesi

İzmir'in Kiraz ilçesinde küçük yaştakilerin kaçırıldığı ve evlendirildiği iddia edilen köylerde yaşayan ilköğretim çağındaki öğrenciler için başlatılan "Kiraz Dalında Güzel" projesi kapsamında İzmir Jandarma Komutanlığı öncülüğünde tiyatro oyunu sahnelendi.



Kiraz Belediyesi Düğün Salonu'ndaki etkinlikte Ayna Tiyatro Grubu, ilçeye bağlı dağ köylerinde yaşayan çocuklara eğitimin önemini anlatan bir oyun sundu. Oyunun son bölümünde jandarma ve tiyatrocular küçük izleyicilere kitap dağıttı.



İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük ve resmi kurum temsilcileri de öğrencilerle pasta kesti, proje çerçevesinde düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.



Ödül alan öğrencilerden 12 yaşındaki Hamide Uçar, resmini ablası için yaptığını belirterek, "Küçük yaşta evlenen çocukların haklarının ihlal edildiğini ve küçük çocukların oynaması, okuması gerektiğini anlatıyorum. Çocukların psikolojisi etkileniyor. Benim ablam kaçırıldı 17 yaşındaydı, psikolojik yönden çok etkilendi. Ailem bir şey yapamadı. Jandarmalar buldu. Şu an evde ve durumu daha iyi." ifadesini kullandı.



Uçar, ablasının başından geçenlerden etkilendiği için savcı olmaya karar verdiğini söyledi.



Öğrencilerden Ela Temel de çocukların kaçırılıp evlendirildiğini söyleyerek, "Çocukların okuma hakkı var, böyle bir şey istemem. Ben mesela büyüyünce profesör doktor olmak istiyorum." dedi.



Kiraz Belediye Başkanı Özçınar



Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Kiraz'daki küçük yaşta evlilikler konusunda 3 yıldır çalışma yaptıklarını ve sorunu tespit ederek çözüm konusunda İzmir Valiliği ve Jandarma Komutanlığı ile iş birliği yaptıklarını ifade etti.



Eğitim yoluyla olayların önüne geçmek istediklerine işaret eden Özçınar, "Erken yaşta evliliğin zararlarını ve kadına şiddetin durması gerektiğini anlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Projenin önemi



Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Şaziye Saban, İzmir İl Jandarma Komutanlığının Kiraz ilçesinde meydana gelen kayıp çocuk ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarının incelendiğini, konuyla ilgili geniş çaplı araştırma yapıldığını belirtti.



İlçedeki kadın ve çocukların korunması için farkındalık oluşturmak, suçu önlemek, erken müdahale etmek amacıyla "Kiraz Dalında Güzel" adlı proje başlattıklarını kaydeden Saban, çalışmayla ilçede güvenlik bilincini oluşturmayı, çocukları olası riskler hakkında bilgilendirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Projenin ilk adımı olarak tiyatro ile çocuklara okumanın önemini anlatmak istediklerini dile getiren Saban, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrencilere mahremiyet konusunda eğitimler vereceğini ifade etti.



Saban, "Kiraz Dalında Güzel" adlı projenin ortaklarının, Kiraz Kaymakamlığı, İzmir Jandarma Komutanlığı, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kiraz Belediye Başkanlığı olduğunu aktardı.