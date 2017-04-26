Kiraz Ağaçlarında Don Zarar Oranı Tespit Ediliyor

Akşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, kiraz ağaçlarında baş gösteren çiçeklenme sıkıntısının nedenlerini araştırarak, don zarar oranını tespit ediyor.



İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, Akşehir'deki üreticilerden kirazlarda çiçeklenme sıkıntısı görüldüğü şikayetini aldıklarını ifade etti.



Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu konuda müdürlüğümüz mart ayının ilk haftasından sonra fenoloji takip çalışmalarına başlamıştır. Saha çalışmalarında don zararı oluştuğu tespit edilmiştir. Bölgemizde hasattan sonra bakım ve gübreleme yapılmaması, bitkinin kışa dinlenme geçiş hazırlığı döneminde sulama yapılması, sonbahar erken donlarının kasım ayında sıfırın altında 8 derece, aralık ayında ise sıfırın altında 15 derecede gerçekleşmesi, geç sulama sonucunda bitkide faaliyetlerin devam etmesi sonucu zarar meydana gelmiştir. Kışın çok soğuk olması ve toprak sıcaklığının düşük olması sonucunda çiçeklenme kademe kademe gerçekleşmeye başlamıştır."