Kiralık Aşk Dizisi ile Herkesin Dikkatini Çeken Elçin Sangu Ekranlara Geri Dönüyor

Barış Arduç'la birlikte yakaladığı uyumla dikkatleri üzerine çeken Elçin Sangu, yarım sezonluk aranın ardından imzaları peş peşe attı.

ELÇİN SANGU İÇİN PARTNER ARANIYOR

Elçin Sangu 'Poyraz Karayel'i çeken Limon Yapım ile film anlaşması yaptı. İlk kez beyaz perdede başrolde boy gösterecek olan Elçin Sangu için partner aranıyor. Diğer yandan Elçin Sangu'nun, Kanal D'de ekrana gelecek bir iddialı bir dizi için de anlaştığı öğrenildi. Elçin Sangu'nun yeni dizisini D Yapım'ın çekeceği belirtildi