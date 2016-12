Kiralık Aşk 65. Bölümde Defne Çılgınlık Yapıyor

Kiralık Aşk 65. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Kiralık Aşk 65. bölümde Defne akıllara zarar bir çılgınlık yapıyor. Artık kaybedecek hiçbir şeyi yok. Sadece Ömer var aklında. Ömer'in hiç görmediği deli Defoyla tanışma zamanı geldi. Karşısında çok farklı ve çılgın bir Defne var. Bakalım bir ipte iki cambaz neler yapıyormuş... Hangisinin daha cesur hangisinin daha gözü kara olduğunu görmenin vakti geldi. Aşk, git gide daha kavurucu bir hal alıyor. Diğer yanda, Sinan'ın derdi bambaşka... Pamir ise yolunu kaybetmiş durumda. İso fenalarda... Aşk acısı ve kafa karışıklığı, bütün erkekleri bir araya getiriyor. Hepsi birlikte balığa gidip, kafalarını dağıtmaya çalışıyorlar. Bu toplanmadan ise çok ilginç kararlar çıkacak. Her biri gidip hayatlarındaki düğümleri tek tek çözecek. En çarpıcı olanıysa, Ömer ve Defne'nin aldıkları karar... Defne'nin çılgın teklifine, Ömer ne cevap verecek. Bunu gerçekten yapacaklar mı? Kiralık Aşk 65. bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında olacak.

KİRALIK AŞK 64. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kiralık Aşk 65. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Kiralık Aşk 64. bölümde Ömer'le Defne artık çok daha sıcak, çok daha samimi. Yaşadıkları her şey onları birbirine daha çok yaklaştırıyor. Ömer'in sorunu git gide büyürken, Defne her an onun yanında olabilmek için kendi hayatında oldukça zorlanıyor. Ama her şeye rağmen aşk çok güzel! Neriman artık şirkette! Hemen Koriş'le ortaklık kurup, ortalığa fitne fesat saçmaya, işleri karmakarışık etmeye başlıyorlar. Bu arada Koriş, İso bebeğe bağlandı artık, kopamıyor. Kapısına gidiyor. Ona yeni kıyafetler almış. Birlikte gezip tozmak, zaman geçirmek istiyor. Fakat Nihan'dan bunun iznini almak kolay olmayacak. Defne'nin hayatında erteleyip durduğu, geriye atmaya çalıştığı kriz nihayet patlak veriyor. Ömer'le Defne'nin günden güne sevgili, sırdaş ve neredeyse suç ortağı olduğu, heyecan dolu bu bölüm, oldukça çarpıcı bir şekilde son buluyor…

