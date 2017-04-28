Kıraç Antalyalılarla Buluştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinde sanatçı Kıraç konser verdi.



Ünlü sanatçı Kıraç, Kumluca'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinde, Karatepe Stadyumunda konser verdi. Konser öncesi sahne alan şovmen Ersin, yaklaşık bir saat boyunca stadı dolduran vatandaşları eğlendirdi.



Sanatçı Kıraç'tan önce stadı dolduran vatandaşlara konuşan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, bu yıl 18'incisini düzenledikleri Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin güzelliklerle devam ettiğini söyledi. Konuşmanın ardından Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Sevindi ve Finike Cumhuriyet Başsavcısı Koray Keskin tarafından festival tertip komitesi üyelerine ve Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya tarafından ise Kıraç konserinin sponsorları iş adamlarına plaket verildi.



Daha sonra stadyumu dolduran hayranlarının tezahüratlarıyla sahneye çıkan sanatçı Kıraç, yaklaşık iki saat süreyle seslendirdiği eserleriyle dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu. Zaman zaman şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren sanatçı Kıraç'a konser sonunda Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya tarafından Yörük kültürünün simgesi poşu bağlandı ve domates ikram edildi.



Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın elinden domateslerin tadına bakan Sanatçı Kıraç, domateslerin tadının çok güzel olduğunu belirterek, Kumluca'da ayrılırken yanında domates götürmek istediğini söyledi. - ANTALYA