Türk rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, 24 Aralık'ta Beyrut Performance sahnesinde sizlerle...



Ünlü sanatçı Kıraç, 1998 yılında Anadolu rock tarzındaki ilk albümü "Deli Düş"ün ardından "Zerda" dizisinin jeneriği ve müzikleri ile geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başardı. Bunu "Bir İstanbul Masalı", "Aliye", "Beyaz Gelincik", "Yağmur Zamanı" ve "Binbir Gece" dizilerine yaptığı müzikler takip etti.



Ünlü sanatçı bunun dışında birçok başarılı TV dizisi, film ve animasyonun müziklerine de imzasını attı. Batı kökenli rock müziği ile Türk halk müziğinin renklerini ustalıkla birleştiren, unutulmaz dizi müziklerinin yaratıcısı, Anadolu rock'ın son temsilcisi Kıraç sevilen şarkılarını sizler için seslendiriyor.