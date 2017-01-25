Kır Baştan Yarat

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!



Çocuklar, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyon sergisi Kahve Molası'nda yer alan birbirinden ilginç eserleri inceliyor, hikayelerini dinliyor ve çini restorasyonunun nasıl yapıldığını öğreniyor. Ardından atölyede, porselen ve seramikten kırılmış tabak, fincan vb. parçalarını birleştirerek yeni biçimler oluşturacakları 3 boyutlu tasarımlarını porselen kalemleriyle boyuyor.



Yaş Grubu: 7-12



Kontenjan: 10 kişi



Eğitmen: Leyla Sakpınar



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