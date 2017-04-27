Kıpti Lider Filistin'deki İşgalin Sona Ermesini İstedi

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros, Filistin'deki işgalin sona ermesi gerektiğini söyledi.



2. Tavadros, başkent Kahire'de El Ezher tarafından düzenlenen "El Ezher Dünya Barış Konferansı" için gönderdiği mesajda, "Filistin başta olmak üzere dünyadaki işgallerin sona ermesi gerekmektedir. Çünkü terör bu zulüm ortamlarından beslenmektedir." ifadelerini kullandı.



Tanta Piskoposu Anba Paula tarafından konferansta okunan mesajda 2. Tavadros, "Terör yakın bir geçmişte Tanta'da, kilisede ayinlerini yapan, bayramlarını kutlayan ve ellerinde zeytin dalı taşıyan insanları hayatlarından etti. Hala elimizde zeytin dalı taşıyoruz. Ölüm makinelerine karşı insanların kalplerine sadece barış ve sevgi tohumları ekerek mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Aşırı israfın önüne geçilmesi ve fakirliğin azaltılması için ülkelerin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini dile getiren Kıpti lider, terörün beslendiği ortamlardan birisinin de hiç şüphesiz fakirlik olduğunu vurguladı.



Mısır'ın Tanta kentindeki St. George ve İskenderiye'deki St. Mark kiliselerini hedef alan 9 Nisan'daki bombalı saldırılarda 46 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi de yaralanmıştı.