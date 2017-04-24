Kıpti Kilisesi Lideri 2. Tavadros'un Kuveyt Ziyareti

Mısır'daki Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.



Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Papa 2. Tavadros, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Kuveyt Emiri Sabah ile başkentin güneyinde yer alan Havalli ilindeki Beyan Sarayı'nda görüştü.



Kuveyt Emiri Sabah, görüşmede, dünya halkları arasında hoşgörü ve birlikte yaşama ilkelerini güçlendirmek, sevgi ve kardeşlik kültürünü yaymak için tüm dinler ile kültürler arası diyalog ve anlayışın önemine işaret etti.



Görüşmede, Veliaht Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Emirlik Divanı İşleri Bakan Yardımcısı Şeyh Ali Cerrah es-Sabbah ile Mısır'ın Kuveyt Büyükelçisi Yasir Atıf'ın da hazır bulunduğu belirtildi.



Kuveyt Emiri Sabah'ın resmi daveti üzerine dün Kuveyt'e gelen Papa 2. Tavadros'un ülkeye yaptığı ilk ziyaretin 4 gün süreceği kaydedildi.