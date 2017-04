Kiosk İnnova, Ar-Ge Merkezine Dönüştü

Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı şirketi İnnova'nın self servis ve akıllı çözümler alanında faaliyet gösteren markası Kiosk İnnova, "Ar-Ge merkezi" statüsüne kavuştu.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin iştiraki İnnova'nın self servis ve otomasyon çözüm sağlayıcı markası Kiosk İnnova, bu alanda gereken tüm yükümlülükleri yerine getirerek "Ar-Ge Merkezi" oldu.



Yenilikçi ve katma değeri yüksek çözümlerin geliştirileceği Kiosk İnnova Ar-Ge Merkezi, Türkiye'nin self servis ve otomasyon çözümleri alanında dünyaya öncülük etmesine katkıda bulunacak. Merkez, katma değeri yüksek projeler geliştirilmesini kolaylaştırırken, araştırma ve geliştirme araçlarına da hızlı erişim sağlayacak.



Kiosk İnnova, Ar-Ge merkezi statüsüyle ayrıca büyük bir potansiyel barındıran self servis çözümler alanındaki iş ortaklarını ve akademisyenleri buluşturmayı, üniversite iş birlikleriyle yenilikçi Ar-Ge projeleri geliştirmeyi ve daha çok ülkeye ürün ihraç etmeyi hedefliyor.



"Hedefimiz, ülkemizi bir teknoloji merkezi haline getirmek"



İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kiosk İnnova'nın self servis çözümler sektörüne yön veren bir teknoloji merkezi olma amacıyla faaliyet göstereceğini bildirdi.



İnnova olarak self servis ve akıllı çözümler alanında uçtan uca yaklaşımla çözümler geliştirdiklerini ve bu alanda sektöre öncülük ettiklerini belirten Ersöz, şunları kaydetti:



"Kasım 2016'da İstanbul'da düzenlediğimiz Self Servis ve Akıllı Çözümler Zirvesi'nde ülkemiz ve sektörümüz için bu alanda var olan fırsatlara dikkati çekmiştik. Sektörümüzün ve çözüm ortaklarımızın büyük ilgisiyle karşılaşan bu etkinliğin sonrasında Self Servis ve Akıllı Çözümler İçin Sektör Platformu'nu hayata geçirdik. Bu alanda geliştireceğimiz katma değerli ürün ve çözümlerle küresel pazarlarda daha yüksek başarılar kazanmayı ve ülkemizde nitelikli istihdama katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, ülkemizi self servis çözümler sektörüne yön veren bir teknoloji merkezi haline getirmek."



Ersöz, Kiosk İnnova'nın bir Ar-Ge merkezi statüsü kazanmış olmasının önemine dikkati çekerek, "Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'nin self servis ve akıllı çözümlere özel ilk Ar-Ge merkezi unvanının sahibi olduk. Ar-Ge merkezi statüsünde faaliyet gösterecek olmamız, katma değeri yüksek projeler geliştirmemizi kolaylaştırırken, araştırma ve geliştirme araçlarına da hızlı bir şekilde erişmemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.



Kiosk İnnova markasıyla farklı sektörlere yönelik uçtan uca self servis çözümler geliştiren İnnova'nın, bu alanda Türkiye'nin en büyük çözüm sağlayıcısı konumunda bulunduğunu belirten Ersöz, Kiosk İnnova imzasını taşıyan çözümlerin ihracatının da gerçekleştirildiğini, 25 ülkede 60'ın üzerinde seçkin çözüm ortağının satış öncesi ve sonrası hizmetlerde Kiosk İnnova'yı temsil ettiğini bildirdi.