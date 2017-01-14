Kınık'ta İstişare Toplantısı

Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Ergün, Kınık'ın sorunlarını çözmek için el birliğiyle gayret göstereceklerini belirtti.



Daire müdürlerine seslenen Ergün, "Vatandaş sizin kurumunuza geldiği zaman dairenizden çözüm bulmadan geri dönmesin. Vatandaşı 'buyurun' diyerek güler yüzle karşılayın ve sorununu dinleyip yine güler yüzle uğurlayın." diye konuştu.



Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise, 2,5 yıldır daire müdürleri ve muhtarlarla birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hizmet etmeye çalıştıklarını aktararak yapacakları projelerden bahsetti.



Doğalgazın 1 Nisan'dan itibaren testleri tamamlanıp hizmete sokulacağını belirten Doğruer, şöyle konuştu:



"Ekim ayına kadar tüm ilçe merkezi ile organize sanayi bölgesine doğalgaz verilmiş olacak. Organize sanayi bölgesinde doğalgazın gelmesi ile yeni kurulacak işletmelerle vatandaşımız iş sahibi olacak."