Kınık Kaymakamı Vali Gibi Uğurladı

Görev süresi içerisinde sürekli halkla beraber iç içe olan Kaymakam Faik Oktay Sözer'i uğurlama törenine Kınık Belediye Başkanı Dr Sadık Doğruer,Kınık Garnizon komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusf Gezer,Kınık Emniyet Müdürü Ahmet Ordu Daire ve Kurum Amirleri,STK Temsilcileri,Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kınık Beleiye başkanı Dr Sadık Doğruer ile Kınık Emniyet Müdürü Yusuf Gezer Kaymakama yapmış oldukları hizmetlerden dolayı çiçek takdim etti Hükümet Konağı önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından Kaymakam herkes ile vedalıştıktan sonra 15 araçlık konvoy ve sirenli eskort araçlarıyla Kınık ve Poyracık Mahallelerini dolaşarak Soma Sınırına kadar götürülerek buradan Bursa Mudanya ilçesine uğurlandı