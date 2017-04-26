Kingsman: The Golden Circle'dan Aksiyonu Bol İlk Fragman

İlk filmin başarısının ardından ikinci filmle de aynı başarıyı yakalayacağına şüphesiz baktığımız Kingsman serisinin ikincisi The Golden Circle'dan ilk fragman geldi. Film oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Taron Egerton'ın yanı sıra Channing Tatum, Jeff Bridges, Julianne Moore, Halle Berry, Pedro Pascal ve Elton John gibi isimler yer alıyor.