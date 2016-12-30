Kinder Sürpriz Yumurtalarının Yaratıcısı Salice Yaşamını Yitirdi





Dünyaca ünlü Kinder Sürpriz Yumurtalarının yaratıcısı William Salice 83 yaşında İtalya'nın Pavia kentinde yaşamını yitirdi.



Salice, geçirdiği felç nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında tutuluyordu.



Salice, çikolata ürünleri üreticisi Ferrero'yu dünya markası haline getiren Michele Ferrero'nun sağ kolu olarak tanınıyordu.



Ferrero'nun ürettiği Paskalya yumurtalarının tüm yıl boyunca satılmasını sağlamak için içerisine küçük plastik oyuncaklar koyma fikrini geliştiren Salice, "Hayatınızı Renklendirin" adında da bir vakıf kurmuştu.



Torino'da açtığı kampüste yaşları 13 ile 18 arasında değişen çocukların yeteneklerini arttırmayı hedefleyen Salice, emeklilik primini de vakfa bağışlamıştı.



Salice bir açıklamasında "Başkalarına hayattan aldığım şeyleri vermek istiyorum" demişti.



Ferrero 40 yıldan fazla bir sürede milyarlarca Kinder Sürpriz Yumurtası sattı. Firma aylık üretimin 400 bin metrekare alanı kaplayabilecek çikolata içerdiğini iddia etti.



Kinder Sürpriz Yumurtalarının çocuklar için tehlikeli olduğu gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletlerinde satışı yasak.



Auteur: euronews-tr



Tags: Yiyecek yaşamını Salice Sürpriz yaratıcısı Ölüm İtalya Kinder yitirdi Yumurtalarının Gepost: 30 december 2016