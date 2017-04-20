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Kinder Morgan'ın İlk Çeyrek Net Kar ve Geliri Arttı
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Kinder Morgan'ın İlk Çeyrek Net Kar ve Geliri Arttı

Şirketin ilk çeyrekteki geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 yükselerek 3,42 milyar dolara ulaştı.

Kinder Morgan'ın İlk Çeyrek Net Kar ve Geliri Arttı

Şirketin ilk çeyrekteki geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 yükselerek 3,42 milyar dolara ulaştı

Kaynak: Dunya.com

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