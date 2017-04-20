Kinder Morgan'ın İlk Çeyrek Net Kar ve Geliri Arttı

NEW Kuzey Amerika'nın en büyük enerji altyapısı şirketi Kinder Morgan'ın bu yılın ilk çeyreğine ait net kar ve geliri açıklandı.



Kinder Morgan'dan yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7,2 yükselerek 3,42 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2016'nın ilk üç ayında 3,19 milyar dolar gelir elde etmişti.



Şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı da yüzde 39,7 artış kaydederek 440 milyon dolara ulaştı. Kinder Morgan, geçen yılın ocak-mart döneminde 315 milyon dolar net kar açıklamıştı.



Kinder Morgan'ın hisse başına karı ise geçen yılın ilk çeyreğinde 0,12 dolar iken bu senenin aynı döneminde 0,18 dolara yükseldi.



Şirketin New York borsasında işlem gören hisse başına değeri bu yılın ilk üç ayında yüzde 12,5 artış kaydetti.