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Kinder Morgan'ın Gelirleri Düştü
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Kinder Morgan'ın Gelirleri Düştü

ABD'nin önemli enerji şirketlerinden Kinder Morgan'ın geliri yüzde 6,9 düşüş gösterdi.

Kinder Morgan'ın Gelirleri Düştü

ABD'nin önemli enerji şirketlerinden Kinder Morgan'ın geliri yüzde 6,9 düşüş gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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