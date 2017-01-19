Kinder Morgan'ın Dördüncü Çeyrek Geliri Azaldı

NEW Kuzey Amerika'nın en büyük enerji altyapısı şirketi Kinder Morgan'ın 2016 yılının dördüncü çeyreğine ait net kar ve geliri açıklandı.



Kinder Morgan'dan yapılan açıklamada, 2016'nın dördüncü çeyreğindeki gelirin, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 6,9 düşüş göstererek 3,39 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in dördüncü çeyreğinde 3,64 milyar dolar gelir elde etmişti.



Şirketin 2016'nın dördüncü çeyreğindeki net karı ise 170 milyon dolara ulaştı. Kinder Morgan, 2015'in ekim-aralık döneminde 721 milyon dolar zarar etmişti.



Kinder Morgan'ın dördüncü çeyrek gelirinde düşüş görülmesinin ardından, New York Borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri yüzde 3,1 azalarak 21,75 dolara kadar geriledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kinder Morgan Yönetim Kurulu Başkanı Richard D. Kinder, küresel piyasada ham petrol arz ve talebinin dengeye kavuşması, ABD'de daha olumlu federal yasalar ve düzenlemeler sayesinde Kuzey Amerika enerji sektöründe ekonomik düzelmenin görülebileceğini belirtti.



Kinder Morgan Üst Yöneticisi Steve Kean da şirketin portföyündeki çeşitlilik sayesinde nakit akışının dirençli olduğuna dikkati çekerek, yeni altyapı geliştirme projelerinin gelecek çeyreklerde büyüme yakalamalarına olanak sağlayacağını ifade etti.