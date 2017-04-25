Kınalı Kuzular Dedelerinin İzinde

Çanakkale Savaşları'nın 102. yıl dönümünde Kocadere mevkiinde kamp kuran binlerce izci, o günleri yeniden yaşadı. Sabah top sesleriyle uyanan izciler, çorba içip, saçlarına kına yaktıktan sonra Conkbayırı'na doğru yola çıktı.



Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından organize edilen faaliyete Türkiye'nin çeşitli illeri ile aralarında Hatay Reyhanlı sığınmacı kamında kalan Suriyeli çocukların da olduğu, Filistin, Lübnan, Gürcistan, KKTC gibi ülkelerden toplam 4 bin 990 izci katıldı. İzciler, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyü yakınlarındaki Kocadere mevkiinde kamp kurdu. Burada hazırlanan çadırlarda kalan izciler, sabah şafakla birlikte top sesleriyle uyandı. 102 yıl önce 57. Alay'ın yaptığı gibi hamur kızartması ve çorbadan oluşan sabah kahvaltılarını yapan izciler, saçlarına kına yaktırarak ellerinde Türk bayraklarıyla Conkbayırı'na doğru yola koyuldu. Kamp alanından çıkışta izcileri mehter takımı uğurladı. Üzerlerinde 'Dedeciğim ben geldim' yazılı yeleklerle 57. Alay güzergahından yürüyen izciler Conkbayırı'na ulaştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü izci önderi ve Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Süheyla Derindere Subaşı, "13 yıldır izcilerimizle birlikte aynen 1915'de 57. alayın konuşlandığı, daha sonra da gidip hep birlikte şehit olduğu noktadayız. Biz çocuklarımıza bir şeyleri anlatmaktan çok o atmosferde o şeyleri yaşatmak isteriz. En önemli şey tarihi duyguyu, tarihi hissi vererek çocuklarda o milli duyguyu geliştirmek. 4 gündür buradayız. Yaklaşık 5 bin 800 izcimiz var. 9 ülkeden, 52 şehirden izcilerimiz var. Sabah, izciler, top ve ezan sesleriyle uyandılar. Şimdi de saçlarına kına yakıp dedelerinin yolundan yürüyorlar" dedi.



O günleri tekrar yaşamanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen izciler de yaşadıkları muhteşem günün, 102 yıl önceki atmosferi anlamalarına yardımcı olduğunu söylediler. - ÇANAKKALE