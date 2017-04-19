Kınalı Kekliklere Özgürlük

Hakkari'de jandarma ekiplerince bir araçta ele geçirilen 9 kınalı keklik doğaya salındı.



Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrolü sırasında bir araçta yapılan aramada 9 keklik bulundu.



Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne teslim edilen keklikler, Otluca köyü kırsalında ormanlık alana bırakıldı.



Orman ve Su işleri İl Müdürü Necmettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, avcıların hedefi haline gelen kekliklerin Mardin'e götürülürken ele geçirildiğini söyledi.



Kekliklerin tutanak karşılığında kendilerine teslim edildiğini anlatan Yılmaz, "Bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda kekliklerin üreme dönemidir. Başka memleketlerden yöremize gelip tuzak kuruyorlar. Yakalanan keklikler, başka illere götürülüyor. İnsanlarımız doğalarına sahip çıksınlar. Bunları gelecek nesiller de doğada görsün." dedi.