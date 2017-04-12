Kimyasal Sızıntıdan 160 Kişi Etkilendi

Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir fabrikada kazanın aşırı ısınmasından dolayı kimyasal reaksiyon oluştu. Buna bağlı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından köpüklü müdahaleyle güçlükle kontrol altına alınırken, kimyasaldan etkilenen 160 işçi çevre hastanelere kaldırıldı. Olay, sabah saatlerinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (ÇOSB) faaliyet gösteren bir boya kimya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadaki kazanın aşırı ısınmasından dolayı oluşan kimyasal reaksiyonun ardından yangın çıktı. Fabrika yönetiminin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek alevlere köpükle müdahale etti. Yarım saat süren yoğun müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Fabrikada ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan ve ÇOSB Müdürü Mehmet Özdoğan, olay yerinde inceleme yapıp, görevlilerden bilgi aldı.



160 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU



Kimyasal solumaya bağlı rahatsızlıklar yaşayan 160 kişi, ambulanslarla ve kendi imkanları ile Çerkezköy Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu olacakları öğrenildi. Kimyasalın çevreye yaydığı ağır koku nedeniyle ÇOSB'deki çok sayıda fabrika erken paydos yaparak işçilerini eve gönderdi.



"KİMYASAL REAKSİYON"



Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, olayın kazandaki kimyasal reaksiyondan dolayı yaşandığını belirterek, "Bir fabrikadaki kazanın aşırı ısınmasından dolayı kimyasal reaksiyondan kaynaklanan bir duman ortaya çıktı ve kontrol altında. Dumandan etkilenen bazı işçiler sağlık kuruluşlarına başvurdu. Hayati tehlikeleri yok" dedi.



Tekirdağ Valiliğinin internet sitesinden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikasında 12 Nisan 2017 tarihinde saat 06.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle yangın meydana gelmiş olup, yangın itfaiye yetkililerince kontrol altına alınmıştır. AFAD tarafından bölgede gerekli ölçümler yapılmış olup, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir maddeye rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.



"FABRİKADAN AÇIKLAMA"



Öte yandan fabrikadan yapılan yazılı açıklamada ise "12 Nisan 2017 saat 06.30 sularında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan polyester reçine üretimi yapılan firmamızda niteliğini araştırdığımız teknik bir problem sonucu üretim bölümümüzün sınırlı bir bölümünde yangın oluşmuştur. Firmamıza ait yangın söndürme sisteminin anında devreye girmesi ve Çerkezköy OSB itfaiyesinin hızlı müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içerisinde yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangın sonucunda oluşan dumanın analizi, AFAD ve yetkili kurumlar tarafından da yapılmış olup, toksik etki yaratacak herhangi bir kimyasal bulgusuna rastlanmamıştır. Olayın vuku bulmasının ardından maruziyet altında kalan sınırlı sayıda kişinin bölgemizde bulunan hastanelere başvurduğu bilgisi alınmıştır. Hastane yetkililerinden alınan bilgi çerçevesinde, bu kişilerin basit solunum sıkıntıları sebebiyle hafif tedavi altına alındıkları ifade edilmiştir. Yangının meydana geldiği bölümde itfaiye yetkilileri tarafından soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca kamu yetkilileri tarafından olaya ilişkin araştırma sürdürülmektedir. Boytek Reçine Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu olarak, en büyük tesellimiz, meydana gelen bu olayda herhangi bir can kaybı olmamasıdır. Buna rağmen konuya ilişkin oluşan endişeler sebebiyle tüm kamuoyundan, sanayicilerimizden ve bölgemizde çalışan bütün çalışanlardan özür dileriz. Firmamızda meydana gelen bu olumsuz hadiseye ilişkin hassasiyetlerinden dolayı bütün kamu idarecilerimize ve bölge müdürlüğümüz yetkililerine teşekkür ediyoruz." denildi.



"CİDDİ BİR SORUN YOK"



Sızıntıdan zehirlenen hastalardan Zeynep Candan (33) "Başka bir fabrikada çalışanım ben. Kokunun yayıldığını hissettik. Sonra maskelerimizi takarak kendi fabrikamızda yukarılara çıktık. Şuan iyim Allah'a şükür herhangi bir sorunum yok" ifadelerini kullandı.



Ayrıca bir başka fabrikanın sorumlusu da işçilerinde herhangi bir ciddi sağlık sorunu olmadığını kaydetti.



Özel bir hastanenin Başhekimi Op.Dr. Burç Baykaran da yapılan muayenelerin ardından açıklamada bulundu. Baykaran, "Sabah erken saatlerde hastalar gelmeye başladı. 52 kişilik hasta kontrolü yaptık. Genel durumlarda ciddi bir duruma rastlanılmadı. Astım ve gebelerde tahlillerde kontrol yaptık. Problemli olmayan fakat yoğun bir tempo yaşadık. Şuan görüntü duman zehirlenmesi olarak gözüküyor. Hastalara uyarılarda bulunduk ve dinlenmeleri konusunda uyardık" dedi.



(Uğur Arslan - Yakup Güler İHA)