Kimyasal Silahlı Saldırıdan Kurtulan İdlibli Mohammad İlk Kez Çocuk Bayramı Kutladı
Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan kimyasal silahlı saldırıdan sağ olarak kurtulan ve Bayrampaşa Belediyesi’nin 23 Nisan etkinliklerine katılan Mohammad Hatip ilk kez çocuk bayramını kutladı.
Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan kimyasal silahlı saldırıdan sağ olarak kurtulan ve Bayrampaşa Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliklerine katılan Mohammad Hatip ilk kez çocuk bayramını kutladı. Türk arkadaşlarıyla oyunlar oynayan Hatip, "Çocuklara çok dua ediyoruz. Oradaki çocukların her anı bir yıl gibi geçiyor. Buradaki çocuklar çok iyiler, bizlere çok iyi davranıyorlar" dedi.
Bayrampaşa Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan kimyasal silahlı saldırıdan sağ olarak kurtulan ve Türkiye'ye sığınan Mohammad Hatip'i 23 Nisan kutlamalarına davet etti. Semih Erden Spor salonu'nda çocuklar çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.
Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan kimyasal silahlı saldırıda hayatını kaybeden çocuklar için ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İdlib'ten Türkiye'ye sığınan Mohammad Hatip'i çocuk şenliklerine davet etti. Semih Erden Spor Salonu içerisinde ve önünde kurulan çeşitli oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlenerek, bayramlarının tadını çıkardı. 2 gün boyunca sürecek oyunlarda kazananlara çeşitli ödüller de verilecek. Oyunlarda kimi çocuklar sevinç çığlıkları atarken kimileri ise göz yaşlarına hakim olamadı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, çocukların bayram kutlamalarına katıldı.
"Suriyeli kardeşlerimizi Bayrampaşa'da misafir ediyoruz"
İdlib'te kimyasal saldırıya uğrayan Mohammad'ın da onlarla birlikte olduğunu kaydeden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız sadece Türkiye'de kutlanıyor. Kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bayramdır. Bu bayramın tüm manası çocuklarımızın ölmemesi, çocuklarımızın dünyada barış içerisinde mutlu bir şekilde hayatlarını yürütebilmesi. Suriye'de özellikle İdlib'te kimyasal silah atılması münasebetiyle katliama uğramış olan yavrularımız bizimleler bugün. Onları Bayrampaşa'mızda barındırıyoruz, misafir ediyoruz. İnşallah yüzlerinin gülmesi için elimizden gelen her şeyi cumhurbaşkanımızın talimatıyla yerine getiriyoruz. Bu bayram vesilesiyle de dünyada aç kalmış, sefil kalmış, öksüz ve babasız kalan tüm yavrularımızın bayramı onların da kurtuluşlarına vesile olsun diyorum" ifadelerini kullandı.
"Oradaki çocukların her anı bir yıl gibi geçiyor"
İdlib'teki kimyasal saldırıdan ailesi ile birlikte Türkiye'ye sığınan Mohammad Hatip, "Oradaki çocukları Allah kurtarsın, bizleri kurtardığı gibi. İnşallah Suriye'yi Esed'in elinden alacağız. Çocuklara çok dua ediyoruz. Oradaki çocukların her anı bir yıl gibi geçiyor. Buradaki çocuklar çok iyiler, bizlere çok iyi davranıyorlar. Onlara da çok dua ediyorum daha iyi gelecekleri olsun diye" şeklinde konuştu. - İSTANBUL