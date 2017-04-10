Kimyasal Silahlar Ne Zamandan Beri Savaşlarda Kullanıyor?

İnsanoğlunun kimyasal kullanımı bir savaş malzemesi haline ne zaman getirdi?



Suriye'nin İdlib kentine yapılan saldırı gündemdeki yerini korurken, bu "kimyasal" saldırıların ilk olmadığı, politik ve ekonomik nedenlerden dolayı da son olmayacağını aşikar. İnsanlık dışı olarak addettiğimiz bu yöntem, ne zamandan beri insanoğlunun kullanımında? Dünya tarihi boyunca nerede ve kim tarafından kullanılmış?







1925 yılında imzalanan Cenevre Protokolü ile kimyasal gazların savaş sırasında kullanılması yasaklandı; fakat bazı ülkeler, kendilerine karşı gaz kullanılması durumunda karşı saldırı olarak kullanacaklarını belirtti. 1928 yılında yürürlüğe girmesine rağmen protokolü ihlal edenler de oldu.



Dünya tarihinde kimyasal saldırıların başlaması çok eski zamanlara dayanıyor. Milattan Önce 600. yıllarda eski Yunan ile Sparta arasında geçen savaşta, Yunanların kale duvarlarına zehirli duman sıktığı biliniyor. Fakat, 20. ve 21. yüzyıllara geldiğimizde kimyasal kullanımı da boyut değiştiriyor.



I. Dünya Savaşı 1914-1918





Almanya'nın kullandığı kimyasal silah sonucu toplam 1.3 milyon kişi hayatını kaybetti.



II. İtalya- Habeşistan Savaşı 1935-1936





Dönemin İtalya başkanı Benito Mussolini tarafından verilen emir ile Etopya'ya atılan kimyasal gaz sonucu 15.000 kişi hayatını kaybetti.



II. Dünya Savaşı 1938-1945





Nazi Almanya'sında Yahudi soykırımında kullanılan gaz odalarında kullanılan kimyasal maddeler milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu.Aynı zamanda Sovyet Rusya ile yapılan savaşlar sırasında da Nazi Almanya'sının kimyasal silaha başvurduğu biliniyor.



Vietnam Savaşı 1961- 1971





Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı sırasında kullandığı kimyasal silahlara dünya çapında tepkiler yağdı.



Irak- Iran Savaşı 1980-1988





Saddam Hussein hükümeti kullandığı kimyasal silah ile 100.000 insanı öldürdü.



Suriye 2011-Günümüz





2013 yılında ilk defa kimyasal silah kullanıma maruz kalan Suriye halkı, son olarak 4 Nisan günü aynı acıyı tekrar yaşadı.