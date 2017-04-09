Kimyasal Silah Kullanıldığını Kanıtlayan Fotoğraflar Ortaya Çıktı

Rusya, Sovyetler döneminden beri sahip olduğu kimyasal silahları imha etmek için verdiği taahhüt kapsamında 14 Mart 2016'da Kiznerovski'deki merkezde 2013'ten beri yürütülen imha çalışmasını basına göstermişti. Merkezde depolanan kimyasalların sayısı 19 bin 400 varil/konteyner olarak ilan edildi. 2003'ten o tarihe kadar 3 yılda 2 bin 700 ton kimyasal silahın imha edildiği duyuruldu. Rus uzmanlar merkezde 45 saniyede bir sarin yüklü bir patlayıcının imha edildiğini belirtti. İmha sürecinin 5 yıl içinde tamamlanacağı anlatılırken dünya basınına gösterilen sarin, VX gibi saniyeler içinde öldüren sinir gazlarının özel konteynerler içinde olduğu görüldü. Aradan yıllar geçti o konteynerler bir kez daha bu kez Suriye'de karşımıza çıktı.

TANIDIK GÖRÜNTÜ

ABD Başkanı Trump'ın emriyle Akdeniz'deki Amerikan destroyerlerinden fırlatılan 59 Tomahawk Suriye'nin Humus kentindeki El Şayrat üssünü önceki gün vurmuştu. Pentagon saldırıda uçak ve hangarların yanı sıra silah depolarının da vurulduğunu açıkladı. İşte o depolarda ABD'ye göre İdlib'de 20'si çocuk 100'e yakın sivilin öldüğü kimyasal saldırıda kullanılan sarin gazları da bulunuyordu. Suriye üste kimyasal silah olduğunu şiddetle inkar etti. Ancak saldırıdan sonra üste çekilen fotoğraflarda tanıdık bir görüntü vardı. 2016'da Ruslar'ın basına gösterdiği kimyasal dolu konteynerlerin tıpatıp aynısı olan konteynerler, ortalığa saçılmış halde görülüyordu. İngiliz basını, 'Yoksa bunlar Suriye'nin yok dediği sarin yüklü konteynerler mi?' diye sordu.

ABD'DEN RUSYA'YA SORUŞTURMA

ABD, İdlib'e yapılan kimyasal saldırıda Rusya'nın payı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmaya sebep olarak ise kimyasal saldırının hemen sonrasında, saldırının hedefi olan Han Şeyhun semalarında uçan bir insansız hava aracı gösterildi. ABD Ordusu'ndan yetkililere göre İdlib'in Han Şeyhun bölgesine düzenlenen saldırının ardından bölgeyi kontrol eden 'drone' Rusya ya da Suriye ordusuna aitti. Başlatılan soruşturmada bunun açığa çıkarılmaya çalışılacağı belirtildi.(Kaynak: Vatan)



