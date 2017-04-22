Kimyasal Silah Katliamı Mağduru Han Şeyhunlular Yardım Bekliyor

Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun kimyasal silah katliamından kurtularak, Suriye'nin Türkiye sınırı yakınındaki Atme kampına göç eden siviller, çadır ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasını bekliyor.



Han Şeyhunlu yaklaşık 150 aile, 4 Nisan'daki kimyasal silah katliamının ardından, Türkiye sınırına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin karşısına denk düşen Atme kampına göç etti.



Aileler, 2 haftadır kamp alanı içerisinde, çadır bulunmayan zeytinlik arazide barınmaya çalışıyor.



40 yaşındaki Fadıl Ebu Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'te göç etmek zorunda kalanlardan sorumlu kuruma birçok defa başvuru yaptıklarını, ancak sonuç alamadıklarını söyledi.



Fadıl, "Kalacak çadır yok. Arazide yaşıyoruz. Sadece toprak ve gökyüzü var." dedi.



"Aç uyuyoruz"



Atme'ye sığınan 13 yaşındaki Mustafa, şunları anlattı:



"Ailemi daha önceki hava saldırılarından birinde kaybettim. Kardeşlerim annem ve babam şehit oldular. Ben tek kaldım. Han Şeyhun'da teyzemle yaşamaya başladım. Orada da gazdan etkilendim. Hastanede bir hafta tedavi gördüm. Sonra buraya geldik. Çadır yoktu. Güneşten korunmak için ağaçların gölgelerinde sığındık. Yerlerde akrepler yılanlar oluyor. Çadır yok. Tuvalet yok. Yemek yok. Aç uyuyoruz. Çadır istiyoruz. Güneşin altında nerede kalacağız?"



6 çocuk babası Ebu Mahmut da, "Ne su ne yemek var. Çadır da yok. Ağaçların altında sabahlıyoruz. Evlerimize dönemiyoruz. Tüm eşyalar kimyasallı. Yanımızda kıyafet yok. Nereye gidip, ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.



Um Muhammed isimli bir kadın, "15 gündür buradayız. Çadır kurulmadı. 4 çocuğum hastalandı. Sadece bize hasta çocuklarımız için küçük bir çadır verdiler. Çocuklar için ağrı kesici veya ateş düşürücü ilaçlar bile yok." ifadelerini kullandı.



Esed rejiminin İdlib'e bağlı Han Şeyhun'da yaptığı kimyasal silah katliamında çoğu çocuk ve kadın, 100'ün üzerinde sivil ölmüş, 500'den fazlası da yaralanmıştı.