Kimyasal Saldırı ABD'ye Fırsat Yarattı"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Devlet, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durduracak gücü kendinde gördüğü anda harekete geçtiğini ve Putin'in Suriye'deki çabalarını şimdilik durdurduğunu belirterek, "Kimyasal saldırı iddiası da ABD'ye fırsat yarattı." değerlendirmesinde bulundu.



Devlet, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerdeki ABD müdahalesinden sonra Suriye'deki iç savaşın yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Rusya'nın son dönemde bölgede, özellikle de Suriye'de sergilediği aktif tavrın ABD'yi rahatsız ettiğini aktaran Devlet, şöyle devam etti:



"Suriye'de Esed gitmeden işler yoluna girmez. Suriye'de Esed döneminin sonu yaklaşıyor gibi görünse de bu hem kolay değil, hem de bugünden yarına olacak bir şey değil. Esed kısa vadede ancak ABD ve Rusya aralarında anlaşırsa gidebilir. Ancak ABD'nin Suriye'yi vurmasından sonra böyle bir anlaşma son derece ütopik görünüyor. Özellikle de Putin'in ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile olan görüşmesini iptal etmesinin ardından böyle bir anlaşmayı beklemek doğru olmaz."



- "Kabus senaryolarını gerçekçi görmüyorum"



Prof. Dr. Devlet, ABD'nin Suriye'ye müdahalesinin ardından kurulan "3. Dünya Savaşı" temelli kabus senaryolarını gerçekçi görmediğini aktardı.



Bölgede ABD ile Rusya arasında silahlanma hareketleri yaşansa da bunun sıcak bir çatışmaya dönüşmeyeceğini vurgulayan Devlet, şunları kaydetti:



"Her ne kadar ABD Suriye'yi vurduktan sonra Rus savaş gemilerinin bölgeye doğru hareketlenmesi insanları endişeye sevk etse de çatışmaların bu denli büyüyeceğini sanmıyorum. ABD ile Rusya arasında yaşanan Suriye merkezli sürtüşme bir süre daha devam edecektir. Ancak sıcak çatışmaya dönecek kadar yükseleceğini düşünmüyorum."