Kimyasal Madde İşçileri Zehirledi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çalışan çok sayıda işçinin kimyasal maddeden zehirlendiği iddia edildi.



İddiaya göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada kimyasal madde dökülmesi sonucu çok sayıda işçi zehirlendi. Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine fabrikaya sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. 112 sağlık ekipleri, üzerlerine özel elbise giyerek işçilere müdahale etti. Zehirlendikleri iddia edilen işçiler çevredeki hastanelere sevk edildi.



Olay nedeniyle 4 işçinin sevk edildiği Çerkezköy Devlet Hastanesinin acil servisi iki bölüme ayrıldı. İki girişi bulunan acil servisin bir kapısı, çevresine şerit çekilerek kapatıldı. 4 işçinin tedavisinin yapıldığı bölüme kimsenin girmesine izin verilmediği öğrenildi.



İlk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine getirilen Tolga G., Yeşim T., Erdi K. ve Uğur M.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ