Kimyasal Katliamın Gerçekleştiği İdlib'de Yeni Hava Saldırısı!
Suriye'de hafta başında kimyasal saldırının yapıldığı ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiği İdlib'de yeniden bir hava saldırısı gerçekleşti.
Suriye'de hafta başında kimyasal katliam sonucu 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Suriye'nin İdlib şehrindeki Han Şeyhun beldesine bugün de hava saldırıları düzenlendi.
Muhaliflerin elinde bulunan kasabaya saldırı yapıldığına dair bilgi bölgeden bir görgü tanığı ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü tarafından verildi.
BU SABAH FÜZELERLE VURULDU
İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırının ardından ABD, bu saldırıya katılan uçakların konuşlandığını belirttiği Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne bu sabah füze saldırısı yaptı
sponsored ads