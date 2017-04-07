Kimyasal Katliamın Gerçekleştiği İdlib'de Yeni Hava Saldırısı!

Suriye'de hafta başında kimyasal katliam sonucu 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Suriye'nin İdlib şehrindeki Han Şeyhun beldesine bugün de hava saldırıları düzenlendi.

Muhaliflerin elinde bulunan kasabaya saldırı yapıldığına dair bilgi bölgeden bir görgü tanığı ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü tarafından verildi.

BU SABAH FÜZELERLE VURULDU

İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırının ardından ABD, bu saldırıya katılan uçakların konuşlandığını belirttiği Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne bu sabah füze saldırısı yaptı