Kimyasal gazdan etkilenen 2 buçuk aylık bebek Türkiye'ye getirildi



HATAY - Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırılarından etkilenen 30'a yakın Suriyeli'nin Hatay'daki çeşitli hastanelerde tedavileri sürürken, kimyasal gazdan etkilenen 2 buçuk aylık bir bebek de hastanede tedavi altına alındı.

İdlib'teki kimyasal saldırılarında 100'den fazla sivil hayatını kaybetti, birçok Suriyeli de yaralandı. Yaralılardan, Türkiye sınırına getirilen ve ambulansla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısından alınan yaklaşık 30 kişinin tedavisi Türkiye'de sürüyor. Gelen yaralıların çoğunluğu bebek ve çocuklardan oluşuyor.

Kimyasal gazdan etkilenen henüz 2 buçuk aylık bir bebek ise ambulansla sınırdan alınarak Hatay Devlet Hastanesine getirildi.

Öte yandan, Cilvegözü sınır kapısında, gelebilecek diğer yaralılar için çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisi hazır bekletiliyor.

Reyhanlı Devlet Hastanesi ise kimyasal gazdan etkilenenlerin dışında giriş ve çıkışa kapalı olduğu öğrenildi. Kimyasal gazdan etkilenenlere ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin de özel kıyafet giydiği gözlendi.