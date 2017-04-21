Kimsesiz Yaşlılara Evde Temizlik ve Berber Hizmeti

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede bakıma muhtaç kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliğini ve berber ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor.



Gaziosmanpaşa Belediyesi, bakacak kimsesi olmayan yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliklerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü, günlük hayatta rutin işlerini yapmakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine periyodik olarak gidilerek, evde temizlik hizmeti veriliyor. İlçede yaşayan vatandaşların evlerinin, camlarından halılarına kadar tüm temizliğini yaparak onların hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca ev temizliğinin yanı sıra vatandaşların kişisel bakım ve temizliğini de gerçekleştiriliyor.



'Evde Berber Hizmeti' ile kişisel bakımını yapmakta zorlanan 65 yaş üstü yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçlarını Gaziosmanpaşa Belediyesi karşılıyor. Gaziosmanpaşa saha ekipleri kapı kapı dolaşarak, vatandaşlarla sohbet ederek onların ihtiyaçlarını belirliyor ve sisteme ekliyor. Tespitler doğrultusunda da belirlenen ihtiyaçlar rutin olarak karşılanıyor.



444 0 467 numaralı çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda hizmetlerin devam ettiğini belirten Başkan Hasan Tahsin Usta "Büyüklerimizin duasını almak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor" dedi. - İSTANBUL