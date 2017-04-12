Kimsesiz Çocuklara Ayakkabı Alarak Yargılanmaktan Kurtuldular

Niğde'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 3 şüpheli, uzlaşma kapsamında Sevgi Evleri'nde kalan 58 çocuğa spor ayakkabı alarak yargılanmaktan kurtuldu.



Bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen A.C., M.T. ve Ş.K. hakkında Niğde Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Uzlaştırma Bürosu, hırsızlık şüphelileri ile iş yeri sahibine uzlaşma teklifinde bulundu. Adı açıklanmayan iş yeri sahibi, hırsızlık şüphelileriyle Sevgi Evleri'nde kalan kimsesiz çocuklara spor ayakkabı almaları karşılığında uzlaşabileceğini söyledi. Teklifi kabul eden 3 şüphelinin satın aldığı 58 çift spor ayakkabı kimsesiz çocuklara dağıtıldı. Şüpheliler de yargılanmaktan kurtuldu.



Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, bu şekilde hem onarıcı adalet sağlandığını, hem de bir nebze de olsa Sevgi Evleri'nde kalan çocukların ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi. - NİĞDE