Kimsesiz Çocuklar Bodrum'da 23 Nisan Tatilinde

Muğla ve Aydın'daki yetiştirme yurdunda kalan yaklaşık 150 çocuk, 23 Nisan tatili için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.



Gümbet koyunda bulunan 5 yıldızlı bir hotelde hafta sonu tatili yapan çocuklar çeşitli aktivitelerle güzel anlar yaşadı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Muğla Valiliğinin desteklediği projede, özellikle yetiştirme yurdunda kalan çocuklara Bodrum'da iki günlük tatil imkanı sağlandı.



Kaldıkları otel yönetimi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların otellerinde tatil yapmaları yönündeki isteği üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma sonrasında, Muğla'nın Menteşe Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'ndan 51, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü Çocuk Bakım Evleri'nde kalan 20 çocuk ile Aydın'ın çeşitli bölgelerindeki sevgi evlerinde kalan 80 çocuk belirlenerek tatil imkanı sağlandı. Havanın soğuk olması nedeniyle havuza giremeyen çocuklar deniz kıyısında keyifli dakikalar yaşadı. Otel içerisinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan çocuklar otelin her türlü imkanından faydalandırıldı.



Geziye katılan Fatma Nurol isimli öğrenci, çok keyifli anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Vali babamızın düzenlediği Bodrum gezisine katıldım, seçildim. Bu keyfi bütün arkadaşlarım tatsın isterdim. Şuan çok mutluyum burada çok eğleniyorum. Bir sürü keyifli şeyler sunuluyor önümüze. Her türlü şeyden yararlanabiliyoruz. Yani çok mutluyum, arkadaşlarımla birlikte" dedi.



Etkinlik çerçevesinde bazı gönüllü annelerde çocuklara eşlik etti. Çocuklarla birlikte Muğla'dan gelen gönüllü anne Hatice Kenber, etkinlik hakkında şunları söyledi:



"Etkinliğimiz, Vali Beyin ve Jandarmanın ortak düzenlediği, başarılı çocuklar için düzenlediği 23 Nisan için düzenlenmiş bir etkinlik. Onlara hediye olarak düzenlemiş bir etkinlik. Güzel vakit geçiriyorlar, hepsi de çok memnunlar. Çok heyecanlı bir şekilde geldiler. Otel ortamını görecekleri için çok heyecanlıydılar."



Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Muammer Durmaz, "Hedefimiz, çocuklarımıza toplum içerisinde, en güzel şekilde, en sağlıklı şekilde birey olarak kazandırabilmek. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" diyerek bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.



"Çocuklar ve Jandarma Elele Hep Birlikte Tatile" adı verilen projenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA