Kimse İnanamıyordu Ama 'İçerde'nin Melek'i Öldü

Show TV'nin sevilen dizisi 'İçerde'nin yeni bölümünde nefesler tutuldu. İzleyicinin "başrol hiçbir zaman ölmez" kanısı dün akşamki bölümle yıkıldı. Melek karakterini canlandıran Bensu Soral, diziye veda etti.

BENSU SORAL DUYGUSAL BİR PAYLAŞIMLA VEDA ETTİ

Bensu Soral, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etti. Soral, "Bu meslek bana çok şey öğretti. Öncelikle hep daha iyi olmayı, hep daha ileri gitmeyi, derinleşmeyi, görmediğim ama hep hissettiğim Melek gibi insanlar ile olan koşulsuz sevgiyi... Ve bu sevgiye layık olabilmek adına gücümün alnımın terince her şeyi yapabilmeyi... Umarım buna layık olabildim. Umarım bundan sonraki tüm işlerimde de layık olabilirim... Başta izleyen ve destek veren tüm izleyicilerimiz olmak üzere Ay Yapım ailesine ve çok değerli yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma ve ekibimize sonsuz teşekkür saygı ve sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.

İşte Bensu Soral'ın o paylaşımı:

