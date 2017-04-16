Kimse Beklemiyordu!

Amerika Birleşik Devletleri Doğu Konferans Ligi'nde inanılması güç bir gol atıldı.



Richmond Kickers ile Ottawa Fury arasında oynanan mücadele deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken Steevan Dos Santos, maça damgasını vurdu.



Santra noktası yakınında iki takım futbolcuları hava dopu mücadelesine çıkarken top Dos Santos'un önünde kaldı. 27 yaşındaki futbolcu topa yere düşmeden yaptığı sert vuruşla kaleciyi avlamayı başladı.



Golün ardından kalecinin şaşkınlığı kameralara yansıdı.



(Sporvadisi.com)