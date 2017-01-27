Kimse Aç Kalmasın" Projesine 1 Milyon Liralık Destek

Çorum Valiliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik uygulanacak "Kimse Aç Kalmasın" projesi kapsamında bin 700 muhtaç ailenin 300'üne bir yıl boyunca aylık 300 lira yardım yapmayı taahhüt eden iş adamı Ahmet Ahlatçı'ya plaket verildi.



Vali Necmeddin Kılıç, beraberinde TBMM İdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ve iş adamı Ahmet Ahlatçı ile valilikte düzenlediği basın toplantısında, kent merkezindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için uygulanacak "Kimse Aç Kalmasın" projesi ile kırsal kesimdeki muhtaç aileler için uygulanacak "Kimse Açıkta Kalmasın" projeleri hakkında bilgi verdi.



Valiliğin himayesinde belediye, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası başkanlıklarının desteğinde uygulanacak projeler için çalışmaların tamamlandığını dile getiren Vali Kılıç, yaklaşık 260 bin nüfusu bulunan kent merkezinde yardıma muhtaç bin 700 aile tespit ettiklerini, köylerde barınma sorunu yaşayan ailelerin de tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Genellikle yaşlılar, yetimler ve dullardan oluşan kent merkezindeki ihtiyaç sahibi bin 700 aileden 400'ünün durumunun kötü durumda olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Bu ailelerimiz bir yerlerden yardım almadıkları takdirde hayatlarını idame ettirebilecek durumda değiller. Valilik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla asgari geçimleri için ihtiyaç duydukları yakacak, yemek ve cüzi bir miktar da harçlık veriyoruz. Bu ailelerimizi daha da rahatlatmak adına, cumhurbaşkanımızın 'fakire, garip ve gurabaya sahip çıkın' emirleri üzerine milletvekillerimizle yaptığımız istişareler sonucu bu projeleri başlattık." dedi.



Proje kapsamında yardıma muhtaç 3-5 ailenin iş adamlarıyla eşleştirileceğini ve aile başına aylık 300 lira harçlık verileceğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:



"Fakir ile zengin arasında bir köprü kuralım istedik. Fakirleri ilimizde en iyi tanıyan kurum SYDV'dır. 30 yıldır bir birikimi envanteri vardır. Zenginimiz de fakirlerimize sahip çıkmaya çalışmakta ancak onları tanıyamamaktadır. Bu projeyle zenginimizin şefkatli elleriyle fakiri buluşturmayı düşündük. Kamuoyuyla paylaştık ve çok olumlu tepkiler aldık. İlk talep de iş adamımız Ahmet Ahlatçı'dan geldi. Kendisi bir yıl boyunca 300 ailemize bakmak istiyor. Bunun da maddi tutarı yılda 1 milyon civarında olacaktır. Bu rakam biraz olsun gece rahat uyumamızı sağlayacaktır. Çünkü bin 700 ailemizin 400'ü çok kötü durumda. Diğerleri bir şekilde kendilerini idame ettirebiliyorlar. Davranışından dolayı Ahlatçı'ya teşekkür ediyorum."



TBMM İdare Amiri Uslu da projeyi çok önemsediklerini kaydederek, "Bu proje Türkiye'de bir ilktir. Valimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Projemiz, kültürümüze ve geleneksel yapımıza uygun bir davranıştır. Yoksulluk ve cömertlikle ilgili kültürümüzde çok sayıda öğreti ve emir vardır. Ahmet Ahlatçı'nın davranışının da örnek olmasını diliyorum." diye konuştu.



Milletvekili Ceylan ise projeyle Çorum'da yoksul aile kalmayacağına inandığını vurgulayarak, diğer iş adamlarının da projeye sahip çıkacağına inandığını dile getirdi.



İş adamı Ahlatçı da projeyi hayata geçiren Vali Kılıç'a teşekkür ederek, "Projeyi duyar duymaz hemen valimizle görüşerek, acil yardıma muhtaç 300 ailemize sahip çıkacağımı söyledim. Biz fakirlerimize sahip çıkmalıyız. Sosyal barış böyle sağlanır. İnşallah, Allah nasip etsin, seneye bu sayıyı daha çok arttırayım." dedi.



Konuşmaların ardından Vali Kılıç ve beraberindekiler Ahlatçı'ya plaket takdim etti.