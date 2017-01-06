Kimlik Kontrolünde Yakayı Ele Verdi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolünde araması bulunan şahıs yakayı ele verdi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden bonzai çıktı.



Zonguldak'ın Devrek ilçesi Pınar köyünde Devrek Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kimlik kontrolünde, tehdit ve hakaret suçundan araması bulunan 30 yaşındaki S.K. yakalandı. Şüpheli şahsın üst aramasında 74 gram bonzai ve 0.24 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, ele geçen uyuşturucu maddeye el konularak şüpheli gözaltına alındı. - ZONGULDAK