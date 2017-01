Kimler grip aşısı olmalı



İstanbul, 27 Ocak (DHA) ? Gripten korunmanın en iyi yolu, her yıl, grip sezonu başlamadan önce aşı olmak olsa da hasta olmadan önce grip sezonun da aşı olmak da korunmak için yeterli olabiliyor.



Grip aşısı yüksek risk grubunda olan hamileler, beş yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü insanlar, kronik hastalıklardan muzdarip olanlar ve grip mikrobuna maruz kalma riski olan insanlar için çok önemli.



Grip mikrobunun her sene evrim geçirmesi sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her yıl iki defa grip aşısını güncelliyor ve insanlar arasında en yaygın olan grip virüsüyle savaşıyor.