Kimisi doktor,kimisi öğretmen, kimisi gazeteci ama 15'i de kadın…

İstanbul Kadın Orkestrası Kadıköy'de konser verecek

İstanbul Kadın Orkestrası, başta kadınlar olmak üzere tüm müzik severleri konserlerine davet etti.

İstanbul Kadın Orkestrası, ülkemizde ilk defa tamamı kadın olan, kimi doktor, kimi öğretmen, kimi gazeteci olmak üzere çeşitli meslek guruplarından ve çok sayıda kadından oluşan bir müzik gurubudur. Zengin bir müzik enstrümanla türkülerini ülkemizin her yöresinden ve çok sayıda dilde söylemektedir. Türkülerin, kültürlerin ve kardeşliğin dili olduğuna inanmaktadırlar. Bugüne kadar bir çok konser gerçekleştiren İstanbul Kadın Orkestrası, hem bir stüdyoda çalışmalarına hem de konserlere devam etmektedirler.

Müziklerini, Klasik, Etnik, Çok Sesli Dünya Müziği olarak tanımlayan İstanbul Kadın Orkestrası, yalnızca kadınlardan oluşan; öncelikli hedef kitlesi kadınlar olan, kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü erkek şiddetine isyan eden; sanatın zarafeti, güzelliği ve cesareti ile erkeğe değil, erkek egemen sisteme meydan okuyan yürekli ve nitelikli kadın müzisyenlerden oluşuyor.